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РИА Новости

В Кремле рассказали о планах Путина в рамках саммита ШОС

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке изложит подходы России по урегулированию в Сирии, выскажется по контактной группе ШОС-Афганистан, СВПД и борьбе с терроризмом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду акцентировать необходимость дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС как с ООН, так и с другими международными структурами, прежде всего по вопросу координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - сообщил Ушаков журналистам.
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По его словам, Путин "изложит наши подходы по урегулированию в Сирии, выскажется в рамках действий контактной группы ШОС-Афганистан, и естественно, будет затронута ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе". Ушаков уточнил, что данные темы Путин планирует затронуть в ходе заседания саммита в узком составе. Он отметил, что в расширенном формате с участием стран-партнеров и руководителей международных организаций Путин сделает акцент на приоритетах российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах.
"Также наш президент выскажется в пользу расширения межпарламентского и межрегионального сотрудничества в рамках организации и выскажется за более тесное сотрудничество с ними", - сказал Ушаков.
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Война в СирииЮрий УшаковШОСВладимир ПутинРоссияВ мире
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