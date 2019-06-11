В Кремле рассказали о планах Путина в рамках саммита ШОС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке изложит подходы России по урегулированию в Сирии, выскажется по контактной группе ШОС-Афганистан, СВПД и борьбе с терроризмом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду акцентировать необходимость дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС как с ООН, так и с другими международными структурами, прежде всего по вопросу координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - сообщил Ушаков журналистам.

По его словам, Путин "изложит наши подходы по урегулированию в Сирии, выскажется в рамках действий контактной группы ШОС-Афганистан, и естественно, будет затронута ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе". Ушаков уточнил, что данные темы Путин планирует затронуть в ходе заседания саммита в узком составе. Он отметил, что в расширенном формате с участием стран-партнеров и руководителей международных организаций Путин сделает акцент на приоритетах российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах.