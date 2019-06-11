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РИА Новости
Культура

Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу "Голос.Дети"

Вчера, 15:08
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
Финал шестого сезона шоу "Голос.Дети" . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Международная компания Group-IB завершила проверку итогов голосования на шоу "Голос.Дети", специалисты подтвердили выводы о накрутке голосов, говорится в сообщении компании.
Так, эксперты зафиксировали две группы номеров, с которых голосовали за Микеллу Абрамову. По данным компании, суммарно с них поступило более 41 тысячи голосов: 33 175 звонков из Башкортостана и 8216 СМС из Ленинградской области.
Зафиксировали и другие аномалии. Так, среднее количество голосов, отданных с одного телефона за Абрамову, приближается к восьми, при среднем значении по остальным участникам около 1,5.
Число проголосовавших за нее уникальных номеров по сравнению с участником, занявшим второе место, было в два раза меньше в финале и почти в шесть раз меньше в суперфинале.
Певица Валерия
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Кроме того, специалисты изучили голосование абонентов, отдавших по 20 и более голосов. У победителя проекта таких было 2078, тогда как у других конкурсантов примерно в 35 раз меньше.
Также эксперты заметили резкий старт голосования за Абрамову с самого начала выступления. В финале за нее поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников — 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).
В пресс-службе Первого канала РИА Новости заявили, что отчет Group-IB внимательно изучат и учтут при усовершенствовании голосования на шоу.

Недетский скандал

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.
Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. В дальнейшем вещатель аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.
Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность.
Эрнст заявил, что шоу закрыто не будет.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
25 мая, 01:24
Эрнст признался, что после финала "Голоса. Дети" чувствует себя обманутым
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КультураШоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети"
Популярные комментарии
Теперь известна "группа номеров", с которых накрутили более 41 000 голосов в пользу дочери Алсу, известно кому принадлежат эти номера! Нарушен закон! Когда же будет возбуждена статья "Мошенничество"!? Мы ждем справедливости! И почему молчит министр культуры?
11 июня, 15:49
Валентина Чурикова (Ворожцова)
10120031
До смерти не отмоются теперь и девчонку безмозглую замарали деньгами и ложью...
11 июня, 15:52
Мike Pershutin
9231232
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