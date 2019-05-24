Права на шоу The Voice принадлежат компании Talpa Media (Нидерланды).

Шоу "Голос. Дети" состоит из трех этапов – "слепые прослушивания", "поединки" и "финал". Во время "слепых прослушиваний", участники, прошедшие предварительный отбор, выступают по одному с живым аккомпанементом. Наставники не видят участников, но слышат и оценивают их голоса. Любой наставник может взять исполнителя в свою команду. Если участника выбрали несколько наставников, то он сам решает, в чью команду идти. К концу этапа в каждой из трех команд должно остаться по 15 участников.

Во втором этапе конкурса "поединки" трое представителей одной команды исполняют одну песню, наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке. Затем пятеро избранных участников исполняют по одной песне, после чего наставник отбирает двух конкурсантов, которые проходят в финал.

В финале сражаются девять лучших участников проекта – по трое из каждой команды. Каждый из них исполняет одну песню соло, другую – вместе со своими товарищами по команде и наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Двое конкурсантов, набравших минимальное число голосов, выбывают из конкурса. Оставшиеся участники исполняют еще по одной песне, в свою очередь, телезрители через СМС-голосование выбирают победителя проекта.

Победителем стала Алиса Кожикина , которая получила сертификат на 500 тысяч рублей и контракт с компанией Universal Music Russia.

Победу в этом году одержала уроженка Узбекистана Сабина Мустаева, которая получила сертификат на 500 тысяч рублей, а также контракт с компанией Universal Music Russia

В 2016 году наставниками третьего сезона шоу были Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. Соведущей Дмитрия Нагиева стала актриса Валерия Ланская.

В 2017 году в четвертом сезоне шоу победу одержала Елизавета Качурак, которая получила сертификат для создания домашней студии звукозаписи, а также сертификат на получение 500 тысяч рублей на продолжение вокального образования.

Наставниками проекта были певцы Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша.

В 2018 году в пятом сезоне проекта "Голос. Дети" победителем стал Рутгер Гарехт из Оренбурга.

Обладатель первого места получил статуэтку конкурса и один миллион рублей. Наставниками в этом сезоне были певцы Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. Соведущей Дмитрия Нагиева стала актриса Агата Муцениеце

26 апреля 2019 года в эфир вышел финальный выпуск шоу . За звание победителя в суперфинале боролись дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан.

В результате победительницей стала Микелла, набравшая 56,5% голосов и получившая один миллион рублей и сертификат на запись дебютной песни.

Но зрителей удивили эти результаты, и в соцсетях начали говорить о фальсификации.

Поклонники передачи стали жаловаться, что болели за других конкурсантов . Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Первый канал начал собственное расследование и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

16 мая 2019 года компания Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media. Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию.

После первых данных расследования Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона шоу. Телеканал сообщил о проведении 24 мая в прямом эфире спецвыпуска "Голос.Дети" с участием всех финалистов, а также пообещал к следующему сезону обновить механизм голосования.