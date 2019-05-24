Все финалисты шоу "Голос.Дети" стали победителями проекта

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" объявлены его победителями, сообщил в прямом эфире генеральный директор Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" объявлены его победителями, сообщил в прямом эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска проекта.

"Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", — сказал он.

Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем, в том числе дочь Алсу Микеллу Абрамову. Сама она от участия в специальном выпуске отказалась.

"Это ее решение, и мы его уважаем", — сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в начале трансляции.

Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали. Наставники личного участия в программе не приняли, но записали видеообращения в поддержку детей.

Всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз.

"Семьи всех победителей получают по карте Тинькоф Junior с суммой один миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка", — объявил Нагиев.

Шоу будет продолжено

Эрнст также пообещал, что шоу "Голос" будет продолжено на Первом канале.

"А в конце я хочу вам сказать сказать: "Голос" — будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", — сказал гендиректор канала.

Скандал с голосованием

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Позже канал решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.