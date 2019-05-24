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РИА Новости
Культура

Все финалисты шоу "Голос.Дети" стали победителями проекта

24 мая, 22:56
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
Финал шестого сезона шоу "Голос.Дети" . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" объявлены его победителями, сообщил в прямом эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска проекта.

"Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", — сказал он.

Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
24 мая, 23:12
Наставники детского "Голоса" записали видеообращения участникам спецвыпуска
Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем, в том числе дочь Алсу Микеллу Абрамову. Сама она от участия в специальном выпуске отказалась.

"Это ее решение, и мы его уважаем", — сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в начале трансляции.

Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали. Наставники личного участия в программе не приняли, но записали видеообращения в поддержку детей.
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз.
"Семьи всех победителей получают по карте Тинькоф Junior с суммой один миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка", — объявил Нагиев.

Шоу будет продолжено

Эрнст также пообещал, что шоу "Голос" будет продолжено на Первом канале.

"А в конце я хочу вам сказать сказать: "Голос" — будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", — сказал гендиректор канала.

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Наставница дочери Алсу вместо участия в шоу "Голос" улетела в Алма-Ату

Скандал с голосованием

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Позже канал решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. Также в финале шестого сезона шоу принимали участие Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
24 мая, 05:56
Шоу "Голос. Дети"
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Светлана ЛободаДмитрий НагиевКультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Константин ЭрнстРоссия
Популярные комментарии
Как вы ребята не крутитесь, осадочек от "бабки решают всё" с вами навсегда...
24 мая, 23:18
rebs7
8250016
Первый, ты супер! Ты вернул мне веру в людей, в правду! Люблю всех детей - и этих фантастически поющих, и всех других, которым медведь на ухо наступил! Дети - наше богатство!
24 мая, 23:18
Валентина Чурикова (Ворожцова)
30801153
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