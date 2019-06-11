Названы города с лучшими уличными фестивалями в День России

Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лучшие мероприятия на открытом воздухе для горожан и туристов в День России пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове, Уфе и Кирове, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство представило рейтинг городов с самыми интересными событиями, которые состоятся на открытых площадках 12 июня.

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург, где пройдут фестивали духовых оркестров и цветов, праздник национальных кухонь в Приморском парке Победы, а также гала-концерт на Дворцовой площади и салют.

В Москве 12 июня состоится уличный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Для гостей подготовлены театральные представления и различные шоу. В Коломенском можно будет увидеть поединки пеших и конных рыцарей и побывать на концерте средневековой музыки. На ВДНХ запланирован фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". В 22:00 на шестнадцати городских площадках - праздничный салют.

В Уфе День России отметят парадом национальных костюмов и кулинарным конкурсом "Добрый плов". Также в столице Башкортостана откроется музыкальный фестиваль искусств "Сердце Евразии".