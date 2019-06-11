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РИА Новости
Туризм

Названы города с лучшими уличными фестивалями в День России

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПраздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лучшие мероприятия на открытом воздухе для горожан и туристов в День России пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове, Уфе и Кирове, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг городов с самыми интересными событиями, которые состоятся на открытых площадках 12 июня.
Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург, где пройдут фестивали духовых оркестров и цветов, праздник национальных кухонь в Приморском парке Победы, а также гала-концерт на Дворцовой площади и салют.
В Москве 12 июня состоится уличный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Для гостей подготовлены театральные представления и различные шоу. В Коломенском можно будет увидеть поединки пеших и конных рыцарей и побывать на концерте средневековой музыки. На ВДНХ запланирован фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". В 22:00 на шестнадцати городских площадках - праздничный салют.
В Уфе День России отметят парадом национальных костюмов и кулинарным конкурсом "Добрый плов". Также в столице Башкортостана откроется музыкальный фестиваль искусств "Сердце Евразии".
В Тамбове и Кирове 12 июня жители отметят День города – уличными спектаклями, концертами и фейерверками.
Города мира. Прага
9 июня, 12:57
Выяснилось, в каких городах туристы отметят День России
510001
Спортсмены и команды
Тамбов
ТуризмКировТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваУфаСанкт-Петербург
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