Участники незаконной акции в Алма-Ате сбили полицейского

АЛМА-АТА, 11 июн – РИА Новости. Участники незаконной акции в Алма-Ате совершили наезд на сотрудника полиции, регулировавшего дорожное движение, сообщил во вторник департамента полиции крупнейшего города Казахстана.

Беспорядки начались в понедельник вечером после задержания поэта Рината Заитова, который, по данным полиции, собрал незаконный митинг. Его сторонники начали нарушать общественный порядок, несмотря на то, что Заитов был отпущен и призвал всех разойтись по домам.

Одна из групп нарушителей на личных автомобилях заблокировала движение по крупным проспектам в центре города. "Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, одновременно "по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации, люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно".

"В половине первого ночи … автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением", - отмечает в заявлении. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

В другом районе города в вечернее время группа людей, находившихся в нетрезвом состоянии, повредила служебный автомобиль полиции. "Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны", - говорится в заявлении полиции.