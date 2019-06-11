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РИА Новости

Участники незаконной акции в Алма-Ате сбили полицейского

Вчера, 09:56
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 июн – РИА Новости. Участники незаконной акции в Алма-Ате совершили наезд на сотрудника полиции, регулировавшего дорожное движение, сообщил во вторник департамента полиции крупнейшего города Казахстана.
Беспорядки начались в понедельник вечером после задержания поэта Рината Заитова, который, по данным полиции, собрал незаконный митинг. Его сторонники начали нарушать общественный порядок, несмотря на то, что Заитов был отпущен и призвал всех разойтись по домам.
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Одна из групп нарушителей на личных автомобилях заблокировала движение по крупным проспектам в центре города. "Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, одновременно "по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации, люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно".
"В половине первого ночи … автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением", - отмечает в заявлении. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.
В другом районе города в вечернее время группа людей, находившихся в нетрезвом состоянии, повредила служебный автомобиль полиции. "Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны", - говорится в заявлении полиции.
В день выборов президента Казахстана и в день оглашения их результатов, 9 и 10 июня, в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные митинги протеста. МВД считает, что организатором массовых акций протеста является лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
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