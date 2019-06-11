Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T01:57Z
https://ria.ru/20190611/1555466924.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155363/68/1553636864_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2fb8b6472527ad5db2d6e4a9e0a6e36e.jpg
РИА Новости

СМИ: Huawei ищет замену Android в России

01:57
733
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стенд компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России. Соответствующую информацию распространило издание The Bell со ссылкой на источники.
Смартфоны, как утверждается, могут получить систему "Аврора", которая разрабатывается при участии Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish. Она базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android.
По данным источников, перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на эту ОС.
Еще один источник утверждает, что тема поднималась и на встречах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Павильон компании Huawei
7 июня, 14:09
Акимов назвал ситуацию с Huawei ущербом технологическому будущему мира

“Ростелеком” не знает о предложении по “Авроре”

"Ростелекому" неизвестно о предложении использовать его мобильную операционную систему "Аврора" (ранее – Sailfish) на устройствах Huawei, однако российская компания рада сотрудничеству с производителями любых решений.
"Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".
В Минкомсвязи отметили лишь, что министерство постоянно работает над продвижением российских производителей на зарубежные рынки.
логотип компании Huawei
6 июня, 12:44
Сечин назвал ситуацию с Huawei распространением "санкционной болезни США"

Huawei без Facebook, Instagram и WhatsApp

Ранее стало известно, что Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei. Речь идет о Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.
Как пояснили агентству Reuters представители Facebook, запрет коснется только новых смартфонов. У пользователей "действующих" гаджетов таких проблем не будет. Если же на данный момент у них нет этих приложений, их можно скачать в Google Playstore.
Агентство не называет дату вступления в силу запрета от Facebook. Представители Huawei от комментариев отказались.
Логотип Huawei на выставке
29 мая, 08:39
В Huawei назвали действия США против компании опасным прецедентом

Технологическая война

Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту "Северный поток-2" и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки - энергетические, сырьевые, товарные - но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.
Президент США Дональд Трамп 15 мая ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны, внеся компанию Huawei в черный список, что должно существенно затруднить сбыт продукции на территории США. В Китае негативно отреагировали на это решение. C 20 мая компания Google прекратила сотрудничество с Хуавей, что означает ее отключение от системы Android, но продолжила поддерживать нынешние смартфоны Huawei вплоть до 19 августа 2019 года. 22 мая британская компания ARM прекратила сотрудничество с Huawei, из-за чего компания лишилась производства своих собственных процессоров Kirin. В это же время глава Хуавей Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают его компанию, хотя признал зависимость от производителей американских чипов. 23 мая из-за санкций перестали работать заводы тайваньской компании Flex, производящей смартфоны Huawei, но 28 мая компания возобновила работу заводов. 25 мая компании Wi-fi Alliace и SD Association отстранили Huawei от Wi-Fi-альянса и SD-альянса, но потом возобновили сотрудничество только в рамках трехмесячной отсрочки.
Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
Решения и продукция Huawei включают оборудование беспроводных и базовых сетей, сетевые устройства, приложения и аппаратное обеспечение, терминалы и потребительские устройства.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
28 мая, 08:00
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
830002
Обсудить 2
Внесение Huawei в черный список СШАGoogleHuawei TechnologiesРостелекомРоссияТехнологии
Рекомендуем
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Глава Кузбасса ответил на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
РИА
Новости
Иван Голунов
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
Лента
новостей
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Ким Чен Нам
WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Ми-28НМ
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у его отца
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео поздравил россиян с Днем России
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
02:00На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018
Лента новостейМолния