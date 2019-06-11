СМИ: Huawei ищет замену Android в России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России. Соответствующую информацию распространило Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России. Соответствующую информацию распространило издание The Bell со ссылкой на источники.

Смартфоны, как утверждается, могут получить систему "Аврора", которая разрабатывается при участии Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish. Она базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android.

По данным источников, перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на эту ОС.

Еще один источник утверждает, что тема поднималась и на встречах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

“Ростелеком” не знает о предложении по “Авроре”

"Ростелекому" неизвестно о предложении использовать его мобильную операционную систему "Аврора" (ранее – Sailfish) на устройствах Huawei, однако российская компания рада сотрудничеству с производителями любых решений.

"Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

В Минкомсвязи отметили лишь, что министерство постоянно работает над продвижением российских производителей на зарубежные рынки.

Huawei без Facebook, Instagram и WhatsApp

Ранее стало известно, что Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei. Речь идет о Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.

Как пояснили агентству Reuters представители Facebook, запрет коснется только новых смартфонов. У пользователей "действующих" гаджетов таких проблем не будет. Если же на данный момент у них нет этих приложений, их можно скачать в Google Playstore.

Агентство не называет дату вступления в силу запрета от Facebook. Представители Huawei от комментариев отказались.

Технологическая война

Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Глава государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту "Северный поток-2" и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки - энергетические, сырьевые, товарные - но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.

Президент США Дональд Трамп 15 мая ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны, внеся компанию Huawei в черный список, что должно существенно затруднить сбыт продукции на территории США. В Китае негативно отреагировали на это решение. C 20 мая компания Google прекратила сотрудничество с Хуавей, что означает ее отключение от системы Android, но продолжила поддерживать нынешние смартфоны Huawei вплоть до 19 августа 2019 года. 22 мая британская компания ARM прекратила сотрудничество с Huawei, из-за чего компания лишилась производства своих собственных процессоров Kirin. В это же время глава Хуавей Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают его компанию, хотя признал зависимость от производителей американских чипов. 23 мая из-за санкций перестали работать заводы тайваньской компании Flex, производящей смартфоны Huawei, но 28 мая компания возобновила работу заводов. 25 мая компании Wi-fi Alliace и SD Association отстранили Huawei от Wi-Fi-альянса и SD-альянса, но потом возобновили сотрудничество только в рамках трехмесячной отсрочки.

Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.