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РИА Новости
Туризм

Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из-за сокращенной рабочей недели

Вчера, 06:40
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество бронирований авиабилетов с вылетом в среду и возвратом в выходные увеличилось на этой неделе на 20% по сравнению с таким же периодом на прошлой, сообщает Aviasales.
Первые строчки внутрироссийского и зарубежного рейтингов заняли пляжные направления: Крым, Сочи, Бургас и Тиват.
Эксперты сделали вывод, что из-за праздника среди недели путешествующие россияне взяли отгулы на четверг и пятницу.
Больше всего покупок авиабилетов пришлось на Россию, а именно в Крым, Сочи, Москву, Петербург и Краснодар. При этом за неделю билеты в перечисленные города подорожали на 6% и стали в среднем стоить 9 600 рублей. Спрос на перелеты по России за неделю вырос на 15%.
Из зарубежных направлений путешественники предпочли провести остаток недели в Бургасе, Тивате, Тбилиси, Ереване и Баку. Такой выбор в первую очередь обусловлен доступностью цен — средняя стоимость авиабилетов составила 14 658 рублей, что на 3% дороже, чем неделей ранее. Также эти города стали привлекательными для туристов благодаря коротким перелетам и отсутствию визового режима со всеми перечисленными странами, кроме Болгарии.
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