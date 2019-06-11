Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из-за сокращенной рабочей недели

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество бронирований авиабилетов с вылетом в среду и возвратом в выходные увеличилось на этой неделе на 20% по сравнению с таким же периодом на прошлой, сообщает Aviasales.

Первые строчки внутрироссийского и зарубежного рейтингов заняли пляжные направления: Крым, Сочи, Бургас и Тиват.

Эксперты сделали вывод, что из-за праздника среди недели путешествующие россияне взяли отгулы на четверг и пятницу.

Больше всего покупок авиабилетов пришлось на Россию, а именно в Крым, Сочи, Москву, Петербург и Краснодар. При этом за неделю билеты в перечисленные города подорожали на 6% и стали в среднем стоить 9 600 рублей. Спрос на перелеты по России за неделю вырос на 15%.