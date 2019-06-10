Имущество Порошенко могут арестовать в июне

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.