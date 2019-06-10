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РИА Новости

Имущество Порошенко могут арестовать в июне

Вчера, 23:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"На начальной стадии ГБР начало расследование... Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.
Петр Порошенко
7 июня, 17:11
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Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.
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