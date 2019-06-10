Имущество Порошенко могут арестовать в июне

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"На начальной стадии ГБР начало расследование... Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.