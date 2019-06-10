Плату за обращение с ТКО в Ленобласти снизили

"Для жителей многоквартирных домов с июня по ноябрь текущего года плата за обращение с ТКО составит 5,99 рублей за один квадратный метр вместо 6,35 рублей. Стоимость услуги для собственников частных домов составит 354,11 рублей в месяц вместо 375,44 рубля",- сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что правительство Ленинградской области утвердило территориальную схему и региональную программу по обращению с отходами. Сформирована нормативная правовая база для перехода на новую систему, утвержден единый тариф на услуги, проведена работа по заключению договоров с собственниками твердых коммунальных отходов, транспортировщиками и организациями, эксплуатирующими объекты по обработке и размещению твердых коммунальных отходов.