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РИА Новости
Ленинградская область

Плату за обращение с ТКО в Ленобласти снизили

Вчера, 19:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли решение о временном снижении платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Для жителей многоквартирных домов с июня по ноябрь текущего года плата за обращение с ТКО составит 5,99 рублей за один квадратный метр вместо 6,35 рублей. Стоимость услуги для собственников частных домов составит 354,11 рублей в месяц вместо 375,44 рубля",- сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что правительство Ленинградской области утвердило территориальную схему и региональную программу по обращению с отходами. Сформирована нормативная правовая база для перехода на новую систему, утвержден единый тариф на услуги, проведена работа по заключению договоров с собственниками твердых коммунальных отходов, транспортировщиками и организациями, эксплуатирующими объекты по обработке и размещению твердых коммунальных отходов.
Представитель пресс-службы отметил, что глава региона Александр Дрозденко неоднократно обращал внимание на необходимость снижения финансовой нагрузки на население, разработку системы льгот и финансовых компенсацией.
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