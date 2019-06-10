Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву в связи с избранием на пост президента Казахстана, говорится в сообщении МИД КНР.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"В поздравительной телеграмме председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан дружественные соседние страны и всесторонние стратегические партнеры по взаимовыгодному сотрудничеству", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.