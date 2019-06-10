Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ. Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов, слушания начнутся 11 июня.

"Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда… Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция как президента, когда я распускал парламент – это есть большой запрос украинского народа", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook в понедельник.