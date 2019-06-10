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РИА Новости

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ. Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов, слушания начнутся 11 июня.
"Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда… Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция как президента, когда я распускал парламент – это есть большой запрос украинского народа", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook в понедельник.
По его словам, заседание КС начнется в 10.00 (совпадает с мск).
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