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РИА Новости

Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ. Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
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"Все прекрасно понимают, что при подготовке проекта указа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и о назначении внеочередных выборов, юридическая четкость всех формулировок была максимально полно выверена и с точки зрения соответствия указа президента конституции Украины. Сомнений у нас вообще нет",- сказал Вениславский  на брифинге, который транслировало агентство УНН.
При этом он отметил, что распуская парламент Зеленский действовал в рамках своих полномочий и с придерживался процедуры прекращения полномочий Рады. "Мы докажем, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко",- отметил Вениславский
Он также уверен, что в КС будет доказан факт, что коалиция не существовала не только юридически, а и фактически "так как не выполняла функции, возложенные на нее Конституцией".
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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