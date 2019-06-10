В Госдуме призвали провести ревизию камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Госдуме рекомендуют правительству РФ поручить Генпрокуратуре совместно с МВД РФ и Росстандартом провести ревизию систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Итоги общественных слушаний по безопасности дорожного движения, организованных комитетом ГД по транспорту и строительству и комитетом ГД по госстроительству и законодательству, Лысаков огласил в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы рекомендуем правительству РФ поручить генеральной прокуратуре РФ совместно с МВД РФ, Росстандартом, представителями транспортных союзов и экспертного сообщества провести ревизию находящихся в эксплуатации автоматических систем фиксации нарушений ПДД на предмет соответствия порядка их создания, внедрения и эксплуатации действующим стандартам и требованиям законодательства",- рассказал Лысаков.

По его словам, отсутствие "жесткого законодательного порядка" по использованию систем автоматической фото- и видеофиксации открывает возможности для "злоупотребления со стороны органов власти". Лысаков отметил, что места установки камер зачастую определяются "по субъективному усмотрению, а не в зависимости от концентрации ДТП".

"Эти решения направлены не на профилактику правонарушений, а на пополнение бюджета региона... Это недопустимо, в этой истории надо ставить точку, в том числе и на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Как отметил Лысаков, участники общественных слушаний также рекомендовали правительству РФ принять меры по "разработке и утверждению" требований к квалификации лиц, выполняющих работу, "связанную с решением вопросов в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения". Еще одна мера, рекомендованная правительству - пересмотр порядка учета дорожно-транспортных происшествий и исключение из них несчастных случаев, связанных с падением пассажиров в салоне транспортного средства.

Депутат также отметил, что нужно проанализировать ситуации с временными знаками ремонтных работ и установленными рядом с ними камерами.

"Понятно, когда это ограничение вызвано необходимостью, тогда нарушителей скоростного режима надо наказывать. Но когда ремонта нет, или не было, или он давно закончился, а знаки стоят и камеры продолжают работать - это мошенничество, сбор денег абсолютно незаконный", - сказал Лысаков.