Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высоком государственном посту.
Как сообщила пресс-служба Токаева, глава республики поблагодарил собеседника за поздравления. Токаев поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, Днем России.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.