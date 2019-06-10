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РИА Новости

Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высоком государственном посту.
Как сообщила пресс-служба Токаева, глава республики поблагодарил собеседника за поздравления. Токаев поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, Днем России.
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В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанПолитика
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