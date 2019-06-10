Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высоком государственном посту.

Как сообщила пресс-служба Токаева, глава республики поблагодарил собеседника за поздравления. Токаев поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, Днем России.