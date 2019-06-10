Президентские выборы в Казахстане показали единство страны, заявил Косачев

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что президентские выборы в Казахстане показали единство страны и нежелание кардинальных перемен.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"Довольно невысокая по казахстанским меркам явка (77,4% против 95,22% на выборах в 2015 году), полагаю, подтверждает, что радикального политического и идеологического противостояния на выборах не было: страна вполне едина, не стремится к кардинальным переменам, в том числе – с учетом негативного опыта в некоторых соседних государствах", - написал Косачев в Facebook

По мнению парламентария, отдельные провокации и попытки "раскачать ситуацию" и поднять волну протестов не получили массовой поддержки, обеспечив лишь необходимую "картинку" для иностранных СМИ.

"Это, конечно же, не означает, что у граждан нет никаких вопросов к власти, в том числе – к получившему выборную легитимность новому президенту страны. Однако главное удалось обеспечить – безболезненный переход власти, сохранение стабильности и поддержки населения, как и вектора дальнейшего развития страны", - отметил он.