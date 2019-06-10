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РИА Новости

Президентские выборы в Казахстане показали единство страны, заявил Косачев

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что президентские выборы в Казахстане показали единство страны и нежелание кардинальных перемен.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"Довольно невысокая по казахстанским меркам явка (77,4% против 95,22% на выборах в 2015 году), полагаю, подтверждает, что радикального политического и идеологического противостояния на выборах не было: страна вполне едина, не стремится к кардинальным переменам, в том числе – с учетом негативного опыта в некоторых соседних государствах", - написал Косачев в Facebook.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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По мнению парламентария, отдельные провокации и попытки "раскачать ситуацию" и поднять волну протестов не получили массовой поддержки, обеспечив лишь необходимую "картинку" для иностранных СМИ.
"Это, конечно же, не означает, что у граждан нет никаких вопросов к власти, в том числе – к получившему выборную легитимность новому президенту страны. Однако главное удалось обеспечить – безболезненный переход власти, сохранение стабильности и поддержки населения, как и вектора дальнейшего развития страны", - отметил он.
Косачев добавил, что РФ будет работать с новой властью дружественной страны и пожелал успеха президенту республики Токаеву.
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияКазахстанВ мире
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