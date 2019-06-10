Около десяти тысяч человек могут поступить в МГУ в этом году, заявил ректор

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 10 тысяч человек могут поступить в этом году в Московский государственный университет им. Ломоносова, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Московский университет принимает в этом году около 10 тысяч на первый курс. Из них шесть тысяч - это бакалавриат и специалитет, около трёх тысяч - это магистратура. Таким образом, это серьезный прием, 10 тысяч молодых специалистов придёт 1 сентября, сядет за парты Московского университета",- сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".