Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

"Касым-Жомарт Токаев — 70,76 процента голосов", — озвучил он предварительные итоги голосования.

По данным Петрова, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2 процента голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов —16,2 процента. Всего было семь кандидатов.

Токаев поблагодарил свою команду за проделанную работу, а граждан — за оказанное доверие. Он также прокомментировал прошедшее голосование, отметив возросший уровень политической культуры в стране.

Внеочередные выборы главы государства прошли 9 июня. Международные наблюдатели заявили, что все прошло без нарушений, в открытой и спокойной обстановке.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности президента стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели он назначил внеочередные выборы.