Токаев поблагодарил граждан Казахстана за оказанное на выборах доверие

АЛМА-АТА. 10 июн – РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обнародования предварительных результатов выборов поблагодарил соотечественников за доверие, говорится в сообщении штаба кандидата. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обнародования предварительных результатов выборов поблагодарил соотечественников за доверие, говорится вштаба кандидата.

Внеочередные выборы главы государства прошли девятого июня. За главный государственный пост боролись семь кандидатов. По данным exit poll, лидирует Токаев, набирая почти 70% голосов.

Он поблагодарил свою команду за проделанную работу и прокомментировал прошедшее голосование.

"Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела это была конкуренция предвыборных программ. Какой-либо огульной критики в адрес друг друга не прозвучало", – заявил Токаев.

По его словам, это говорит о возросшем уровне политической культуры в стране.

Согласно сообщению штаба, международные наблюдатели также отметили, что выборы прошли без нарушений, в открытой и спокойной обстановке.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели он назначил внеочередные выборы.