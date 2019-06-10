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РИА Новости

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

03:16
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Его цель, по словам Дроздова, — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

"По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно", — заключил глава ПФР.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Для этого, по ее словам, нужно увеличить соцподдержку и обеспечить экономический рост. Она добавила, что за прошлый год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек.
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02:19
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
21494818125
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Запретят "макарошки" и через месяц радостно сообщат бедных нет, вымерли.
10 июня, 07:22
sergey64m
39110104
Можно в разы сократить затраты Пенсионного Фонда: надо определять не бедных, а немногих богатых... это проще - взял справочник тлф г.Лондон и/или пос.Барвихи.
10 июня, 07:22
Юрий Cordik
4650102
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