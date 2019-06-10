Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете " Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете " Известия ".

В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.

Как отметила Голикова, снижение бедности в два раза - национальная цель номер один. Решение вопроса бедности, по ее мнению, лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.

Вице-премьер уточнила, что наибольший уровень бедности в республике Тыва - 40,5%. В этом регионе очень низкий уровень занятости, при этом хорошая рождаемость, поэтому бедность распространяется в том числе на многодетные семьи. Наиболее благополучными же сейчас являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.