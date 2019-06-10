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РИА Новости

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

02:19
14219
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 50 и 10 копеек. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
Как отметила Голикова, снижение бедности в два раза - национальная цель номер один. Решение вопроса бедности, по ее мнению, лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.
Вице-премьер уточнила, что наибольший уровень бедности в республике Тыва - 40,5%. В этом регионе очень низкий уровень занятости, при этом хорошая рождаемость, поэтому бедность распространяется в том числе на многодетные семьи. Наиболее благополучными же сейчас являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", более известным как "майские указы".
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
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13646857461
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Голикова: "Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек...." - то есть померли?
10 июня, 02:47
брбедный россиянин
21882814
Они перешли в разряд нищих?
10 июня, 02:48
SSSergey Sergeev
193101411
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