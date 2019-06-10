Антон Дроздов: предоставление соцуслуг должно носить проактивный характер

Пенсионный фонд России является одним из участников национального проекта по снижению бедности в РФ. Об особенностях работы в этом направлении, изменениях статуса внебюджетных фондов и нововведениях, связанных с выплатой материнского капитала, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава ПФР Антон Дроздов. Беседовала Ольга Кудрякова.

– Антон Викторович, вы не раз отмечали, что повышение пенсионной грамотности является одной из приоритетных задач в работе фонда. С этим связан и проект "Моя пенсия", о котором вы ранее говорили. В чем он будет заключаться?

– В рамках проекта мы планируем гражданам, которые уже имеют достаточный трудовой стаж, но у которых есть еще время до пенсии, предоставлять полную информацию о том, какие пенсионные права они смогут получить, если продолжат работать и двигаться по той же траектории. Это, с одной стороны, будет способствовать их интересу, с другой стороны, у них будет время, чтобы предпринять какие-то действия. Мы планируем каждые три года эту информацию для них обновлять. Таким образом, к моменту выхода на пенсию человек уже будет знать, какая у него пенсия будет.

– Пенсии в России носят заявительный характер. Возможно ли его отменить для части граждан или, может, когда-нибудь для всех?

– Сейчас в базе данных Пенсионного фонда есть информация о стаже, заработке граждан, включая советский стаж большинства граждан. Мы собирали эти данные с работодателями в течение длительного периода, однако все равно еще есть достаточное количество информации, которая требует оцифровки. Сейчас мы плотно работаем над этим с Росархивом, поскольку есть граждане, приезжающие из других стран, есть просто несохранившаяся информация и так далее.

– В целом работа фонда носит проактивный характер. Что это означает?

– То, что услуга приходит к человеку, а не он за ней. Мы сами информируем его и говорим, что он имеет право на определенные меры поддержки, поэтому мы сейчас подготовили и внесли предложения о том, чтобы ряд услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное направление нашей работы. Например, перевести на такой порядок можно ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату.

– Пенсионный фонд участвует в нацпроекте по снижению бедности. В чем заключается ваша работа?

– В первую очередь, конечно, мы содействуем регионам в выявлении тех граждан, которые находятся за чертой бедности. Есть данные Росстата, которые он получает на основании своих исследований и доводит до регионов общую цифру бедных. Есть данные регионов о том, кто обратился за той или иной поддержкой.

Как известно, сейчас в восьми регионах – Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях – проводится пилотный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.

В этой связи Пенсионный фонд активно участвует в работе с пилотными регионами в части разработки методики определения нуждающихся граждан на основании информации, содержащейся в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и информационных системах фонда. Сейчас вместе с восьмью регионами мы разрабатываем технологию автоматического определения бедных на основе ЕГИССО, где сосредоточена информация о всех мерах соцподдержки и получателях, которым она положена.

Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.

– Пенсионный фонд майскими ведомостями начал выплату пенсии по новому образцу – сверх прожиточного минимума. Сколько человек получили перерасчет? Были ли проблемы, все ли граждане, кому полагалась доплата, получили ее?

– Получили все. Дело в том, что, в соответствии с законом, который был подписан 1 апреля, у нас компенсация к пенсии и единая денежная выплата должны учитываться сверх федеральной социальной доплаты. Получателей федеральной социальной доплаты у нас четыре миллиона, региональной – 435 тысяч. Вместе с пенсией за май Пенсионный фонд все пересчитал и доплатил разницу. Эта работа уже проведена, и порядка 4,5 миллиона наших граждан увеличили свои пенсии.

– Вы ранее говорили, что фонд готовит дополнительные инструменты, ограничивающие обналичивание материнского капитала. Как я понимаю, речь о сужении списка организаций, куда можно направлять деньги. Расскажите о них поподробнее?

– Этот закон был принят в марте этого года. Речь шла о том, чтобы направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе погашение кредита, взятого ради этой цели. Закон направлен на то, чтобы предупредить мошенничество в этой сфере, оставив в списке организаций-операторов этих средств только те, чья деятельность регулируется Центральным банком. Это кредитные организации, а также кредитные потребительские кооперативы, которые имеют опыт работы не менее трех лет, и "Дом.РФ".

Кроме того, этим же законом Пенсионному фонду дано право запрашивать у муниципальных органов данные о качестве жилья, которое приобретается за счет средств материнского капитала. Это сделано с целью исключить приобретение непригодных для жилья помещений и использования средств в мошеннических целях.

– Планирует ли ПФР еще как-то доработать закон о материнском капитале?

– Работаем с министерством труда и социальной защиты над этим вопросом. Как вы знаете, в прошлом году было принято решение о том, чтобы средства материнского капитала направлять на дошкольное образование. Это стало очень популярным: если брать количество заявлений, то оно выросло на 40%. Однако существовало ограничение: нельзя было направлять эти средства на образовательные услугу у индивидуальных предпринимателей. Сейчас мы вместе с Минтрудом пытаемся включить предпринимателей, их образовательные услуги по присмотру и уходу, чтобы на эти цели могли использоваться средства маткапитала.

Также в следующем году мы планируем проиндексировать маткапитал на уровень инфляции этого года. Этот вопрос будет решаться при подготовке закона о бюджете фонда на 2020-2022 годы.

– Одна из новелл этого года – появление новой категории граждан – предпенсионеров. ПФР уже представил административный регламент предоставления госуслуги по подтверждению этого статуса. Есть ли уже данные, какое число граждан обратилось за ней?

– Мы зафиксировали порядка 150 тысяч обращений, 37 тысяч – через личный кабинет, порядка 109 тысяч – через офисы Пенсионного фонда. Кроме того, фонд активно взаимодействует с СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия – ред.), с другими структурами для предоставления предпенсионерам положенных им льгот. Например, с налоговой службой: мы передаем данные предпенсионера, и она принимает решение о положенных налоговых льготах. Большая работа также идет по СМЭВ и по запросам граждан и органов, куда предпенсионеры обращаются за какими-либо услугами.

– Один из главных вопросов социальной повестки на сегодня – статус внебюджетных социальных фондов. Со своей стороны уже высказывались Минздрав и ФФОМС, оба ведомства отреагировали крайне негативно на предложение объединения. Зачем нужно менять статус фонда? И стоит ли, по-вашему, объединять ПФР, ФСС и ФОМС?

– Само по себе уточнение статуса фондов не связано с объединением. Это совершенно разные вещи. Что касается Пенсионного фонда, то нормативные акты, регламентирующие работу ПФР, приняты еще в 90-е годы. Это законодательство достаточно сложно для восприятия, и в этой связи необходимо просто сделать отдельный нормальный закон, который бы всем показал, что такое Пенсионный фонд, какие функции, задачи он выполняет, то есть привести к единому знаменателю то, что разбросано по разным законам. Поэтому процесс уточнения статуса сам по себе не связан с объединением. Это первая тема.

Вторая тема — это дискуссия о том, какова роль социальных партнеров в управлении фондом, и чьи деньги пенсии: это собственность государства или работодателей. Сейчас по закону пенсии – собственность государства, а бюджет фонда принимается в Госдуме соответствующим законом, а до этого документ рассматривается на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию отношений в социальной сфере с участием сторон соцпартнерства.

На мой взгляд, работа над уточнением статуса фондов нужна и важна просто для того, чтобы определить роль этих институтов в системе.

А что касается вариантов того, как в итоге будет работать ПФР, в настоящее время все предложения представлены правительству, они будут обсуждаться в том числе и сторонами социального партнерства.

– Недавно президент подписал закон о персонифицированном учете, в результате которого в нашей стране был отменен бумажный аналог СНИЛС (зеленая карточка). Также у Минтруда есть планы отказаться от бумажных носителей сертификата на материнский капитал. Все ли сервисы фонда готовы к нововведениям? Нет ли угрозы утечки данных россиян?

– Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей. Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, беспокоиться не о чем.

По сертификату на материнский капитал могу сказать, что действующая норма закона предполагает выбор: либо бумажный носитель, либо цифровой аналог, поскольку основой для предоставления маткапитала являются все-таки данные из реестра. Для удобства граждан, если они решат пойти в МФЦ, не имеет никакого значения – электронный он или бумажный.