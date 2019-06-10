Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:00Z
https://ria.ru/20190610/1555433664.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155543/53/1555435344_0:132:3061:1854_1036x0_80_0_0_9fed3842d4420e65b941671de3efb2af.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Антон Дроздов: предоставление соцуслуг должно носить проактивный характер

Вчера, 13:00
597
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Пенсионный фонд России является одним из участников национального проекта по снижению бедности в РФ. Об особенностях работы в этом направлении, изменениях статуса внебюджетных фондов и нововведениях, связанных с выплатой материнского капитала, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава ПФР Антон Дроздов. Беседовала Ольга Кудрякова.
– Антон Викторович, вы не раз отмечали, что повышение пенсионной грамотности является одной из приоритетных задач в работе фонда. С этим связан и проект "Моя пенсия", о котором вы ранее говорили. В чем он будет заключаться?
– В рамках проекта мы планируем гражданам, которые уже имеют достаточный трудовой стаж, но у которых есть еще время до пенсии, предоставлять полную информацию о том, какие пенсионные права они смогут получить, если продолжат работать и двигаться по той же траектории. Это, с одной стороны, будет способствовать их интересу, с другой стороны, у них будет время, чтобы предпринять какие-то действия. Мы планируем каждые три года эту информацию для них обновлять. Таким образом, к моменту выхода на пенсию человек уже будет знать, какая у него пенсия будет.
– Пенсии в России носят заявительный характер. Возможно ли его отменить для части граждан или, может, когда-нибудь для всех?
– Сейчас в базе данных Пенсионного фонда есть информация о стаже, заработке граждан, включая советский стаж большинства граждан. Мы собирали эти данные с работодателями в течение длительного периода, однако все равно еще есть достаточное количество информации, которая требует оцифровки. Сейчас мы плотно работаем над этим с Росархивом, поскольку есть граждане, приезжающие из других стран, есть просто несохранившаяся информация и так далее.
Пенсионер получает пенсию
Вчера, 09:33
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
– В целом работа фонда носит проактивный характер. Что это означает?
– То, что услуга приходит к человеку, а не он за ней. Мы сами информируем его и говорим, что он имеет право на определенные меры поддержки, поэтому мы сейчас подготовили и внесли предложения о том, чтобы ряд услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное направление нашей работы. Например, перевести на такой порядок можно ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату.
– Пенсионный фонд участвует в нацпроекте по снижению бедности. В чем заключается ваша работа?
– В первую очередь, конечно, мы содействуем регионам в выявлении тех граждан, которые находятся за чертой бедности. Есть данные Росстата, которые он получает на основании своих исследований и доводит до регионов общую цифру бедных. Есть данные регионов о том, кто обратился за той или иной поддержкой.
Как известно, сейчас в восьми регионах – Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях – проводится пилотный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.
В этой связи Пенсионный фонд активно участвует в работе с пилотными регионами в части разработки методики определения нуждающихся граждан на основании информации, содержащейся в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и информационных системах фонда. Сейчас вместе с восьмью регионами мы разрабатываем технологию автоматического определения бедных на основе ЕГИССО, где сосредоточена информация о всех мерах соцподдержки и получателях, которым она положена.
Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
Здание Государственной Думы РФ
30 апреля, 11:52
Госдума намерена проанализировать эффективность мер по борьбе с бедностью
– Пенсионный фонд майскими ведомостями начал выплату пенсии по новому образцу – сверх прожиточного минимума. Сколько человек получили перерасчет? Были ли проблемы, все ли граждане, кому полагалась доплата, получили ее?
– Получили все. Дело в том, что, в соответствии с законом, который был подписан 1 апреля, у нас компенсация к пенсии и единая денежная выплата должны учитываться сверх федеральной социальной доплаты. Получателей федеральной социальной доплаты у нас четыре миллиона, региональной – 435 тысяч. Вместе с пенсией за май Пенсионный фонд все пересчитал и доплатил разницу. Эта работа уже проведена, и порядка 4,5 миллиона наших граждан увеличили свои пенсии.
– Вы ранее говорили, что фонд готовит дополнительные инструменты, ограничивающие обналичивание материнского капитала. Как я понимаю, речь о сужении списка организаций, куда можно направлять деньги. Расскажите о них поподробнее?
– Этот закон был принят в марте этого года. Речь шла о том, чтобы направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе погашение кредита, взятого ради этой цели. Закон направлен на то, чтобы предупредить мошенничество в этой сфере, оставив в списке организаций-операторов этих средств только те, чья деятельность регулируется Центральным банком. Это кредитные организации, а также кредитные потребительские кооперативы, которые имеют опыт работы не менее трех лет, и "Дом.РФ".
Кроме того, этим же законом Пенсионному фонду дано право запрашивать у муниципальных органов данные о качестве жилья, которое приобретается за счет средств материнского капитала. Это сделано с целью исключить приобретение непригодных для жилья помещений и использования средств в мошеннических целях.
Трудовая книжка
17 мая, 07:36
Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян, пишут СМИ
– Планирует ли ПФР еще как-то доработать закон о материнском капитале?
– Работаем с министерством труда и социальной защиты над этим вопросом. Как вы знаете, в прошлом году было принято решение о том, чтобы средства материнского капитала направлять на дошкольное образование. Это стало очень популярным: если брать количество заявлений, то оно выросло на 40%. Однако существовало ограничение: нельзя было направлять эти средства на образовательные услугу у индивидуальных предпринимателей. Сейчас мы вместе с Минтрудом пытаемся включить предпринимателей, их образовательные услуги по присмотру и уходу, чтобы на эти цели могли использоваться средства маткапитала.
Также в следующем году мы планируем проиндексировать маткапитал на уровень инфляции этого года. Этот вопрос будет решаться при подготовке закона о бюджете фонда на 2020-2022 годы.
– Одна из новелл этого года – появление новой категории граждан – предпенсионеров. ПФР уже представил административный регламент предоставления госуслуги по подтверждению этого статуса. Есть ли уже данные, какое число граждан обратилось за ней?
– Мы зафиксировали порядка 150 тысяч обращений, 37 тысяч – через личный кабинет, порядка 109 тысяч – через офисы Пенсионного фонда. Кроме того, фонд активно взаимодействует с СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия – ред.), с другими структурами для предоставления предпенсионерам положенных им льгот. Например, с налоговой службой: мы передаем данные предпенсионера, и она принимает решение о положенных налоговых льготах. Большая работа также идет по СМЭВ и по запросам граждан и органов, куда предпенсионеры обращаются за какими-либо услугами.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
8 мая, 16:29
Голикова назвала востребованные программы переобучения предпенсионеров
– Один из главных вопросов социальной повестки на сегодня – статус внебюджетных социальных фондов. Со своей стороны уже высказывались Минздрав и ФФОМС, оба ведомства отреагировали крайне негативно на предложение объединения. Зачем нужно менять статус фонда? И стоит ли, по-вашему, объединять ПФР, ФСС и ФОМС?
– Само по себе уточнение статуса фондов не связано с объединением. Это совершенно разные вещи. Что касается Пенсионного фонда, то нормативные акты, регламентирующие работу ПФР, приняты еще в 90-е годы. Это законодательство достаточно сложно для восприятия, и в этой связи необходимо просто сделать отдельный нормальный закон, который бы всем показал, что такое Пенсионный фонд, какие функции, задачи он выполняет, то есть привести к единому знаменателю то, что разбросано по разным законам. Поэтому процесс уточнения статуса сам по себе не связан с объединением. Это первая тема.
Вторая тема — это дискуссия о том, какова роль социальных партнеров в управлении фондом, и чьи деньги пенсии: это собственность государства или работодателей. Сейчас по закону пенсии – собственность государства, а бюджет фонда принимается в Госдуме соответствующим законом, а до этого документ рассматривается на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию отношений в социальной сфере с участием сторон соцпартнерства.
На мой взгляд, работа над уточнением статуса фондов нужна и важна просто для того, чтобы определить роль этих институтов в системе.
А что касается вариантов того, как в итоге будет работать ПФР, в настоящее время все предложения представлены правительству, они будут обсуждаться в том числе и сторонами социального партнерства.
– Недавно президент подписал закон о персонифицированном учете, в результате которого в нашей стране был отменен бумажный аналог СНИЛС (зеленая карточка). Также у Минтруда есть планы отказаться от бумажных носителей сертификата на материнский капитал. Все ли сервисы фонда готовы к нововведениям? Нет ли угрозы утечки данных россиян?
– Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей. Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, беспокоиться не о чем.
По сертификату на материнский капитал могу сказать, что действующая норма закона предполагает выбор: либо бумажный носитель, либо цифровой аналог, поскольку основой для предоставления маткапитала являются все-таки данные из реестра. Для удобства граждан, если они решат пойти в МФЦ, не имеет никакого значения – электронный он или бумажный.
Что касается СНИЛС – здесь аналогичная ситуация. Гражданину при регистрации в пенсионной системе онлайн присваивается страховой номер индивидуального лицевого счета. Раньше выдача карточек СНИЛС, их изготовление занимали время, а с вступлением в силу нового закона необходимость этой процедуры отпадает. Услуги уже предоставляются вам, поскольку в системе фонда ваши данные зафиксированы, а сама карточка – уже уходящий сервис. Поэтому, то, что все ведомства переходят на электронные услуги, общаются с нами по СМЭВ, значительно упрощает жизнь гражданам.
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
5 апреля, 00:34
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
200000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумАнтон ДроздовПенсионный фонд РФИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
РИА
Новости
Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers стал гендиректором производителя Aurus
Пенсионер получает пенсию
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Литовская ССР. Летом на Балтийском море
Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
Лента
новостей
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев
Денис Васильев: необходимо изменить отношение россиян к службам занятости
Катар
Посол России оценил потенциал роста товарооборота с Катаром
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения из редакции Сноба
В Москве разгромили редакцию "Сноба"
Следком показал алмазы, украденные у компании Алроса
Сотрудницу "Алросы" задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов
Пенсионный фонд РФ
ПФР переведет ряд своих услуг на беззаявительный порядок
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Стенд компании Huawei
Huawei хочет заменить Android российской ОС, пишут СМИ
Частицы ртути обнаружили в колбасе в барнаульском магазине
Сергей Чуев
Друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную женщину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
Лента новостейМолния