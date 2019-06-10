Уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко

Временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по подозрению в получении особо крупной взятки.

10 сентября он был арестован Пресненским судом Москвы.

После задержания Захарченко в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства, где он служил, прошла служебная проверка. По ее итогам лишился работы непосредственный руководитель Захарченко, начальник Управления "Т" Александр Тищенко. Ряд руководителей получили дисциплинарные взыскания.

29 сентября стало известно, что Дмитрий Захарченко был уволен из органов внутренних дел.

Ему было предъявлено обвинение в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю Меди Дуссу, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.

В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки

Кроме того, полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Как выяснило следствие, в 2016 году он предупредил о готовящихся обысках финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники.

В ходе обысков в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Часть денежных средств, найденных в ходе следственных действий, была упакована в корешки Нота-банка. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. СМИ выдвигали множество версий происхождения этих денег, но следствие на этот счет официально не распространяется.

В декабре 2017 года Никулинский суд изъял у Захарчено и его окружения в пользу государства имущество на девять миллиардов рублей. Среди изъятого имущества наличность, найденная в квартире сестры Захарченко, 23 квартиры и машиноместа в престижных районах столицы, элитные автомобили. В апреле 2019 года суд изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко: деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Подмосковье, арендуемых магазином "Пятерочка". Как утверждают в надзорном ведомстве, все перечисленное имущество полковник нажил незаконно и раздаривал либо давал на хранение близким и родственникам. Защита Захарченко и других ответчиков считает позицию прокуратуры голословной и незаконной

12 июля 2018 года главным управлением по расследованию особо важных дел СК России было завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко.

На предварительных слушаниях адвокаты просили суд вернуть дело полковника на доследование, поскольку, по их мнению, обвинение путано, неясно и содержит противоречия. Однако судья не увидела для этого оснований.

По данным гособвинения, во время службы у Захарченко сложились дружеские отношение с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, они вступили в преступный сговор с целью получения от владельца ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса взятки в особо крупном размере. Так правоохранители организовали налоговые проверки компании Дусса и проверку морепродуктов, ввозимых предпринимателем в Россию.

Изначально Захарченко и Сенин вымогали у ресторатора взятку в размере пять миллионов долларов, но затем согласились на 800 тысяч, переговорщиком выступал генерал полиции Алексей Лаушкин.

Гособвинением было заявлено более 60 свидетелей по делу Захарченко, среди них несколько генералов МВД, высокие чины налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие.

В ходе прений сторон гособвинение указывало, что, совершая преступления, полковник опасался своих коллег из правоохранительных органов и иронично называл их "друзьями" в телефонных переговорах. За несколько минут до задержания Захарченко пытался скрыть улики и выбросил в мусорное ведро туалета ключи от своего автомобиля, в котором впоследствии было найдено более 20 миллионов рублей, отмечала прокурор. Также Захарченко обращался к гадалке Ноне Михай для защиты от обысков.

По мнению гособвинителя, слова подсудимого о невиновности опровергаются показаниями свидетелей и другими доказательствами. По словам гособвинителя, на работе полковник заботился только о своем "личном обогащении", а не о служебных обязанностях.

Захарченко со своей стороны обвинил прокурора во лжи, искажении показаний свидетелей и в обмане суда.

Захарченко назвал ложью обвинение в том, что взятки от ресторатора Меди Дусса дошли до него через генерала МВД Алексея Лаушкина и полковника ФСБ Дмитрия Сенина. По его словам, в момент передачи денег он "находился в другом месте" и состава преступления в его действиях нет.

Бывший полицейский добавил, что обвинение не доказало и создание организованной преступной группы с Сениным, поскольку, как он утверждает, за все это время между ними "не осуществлялись телефонные соединения".

Кроме того, Захарченко утверждает, что его "хотят сломать" и преследуют из-за отказа давать показания на других людей.

15 мая 2019 года прокурор попросила приговорить полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, к 15 с половиной годам колонии строгого режима, назначить штраф в 494 миллиона 940 тысяч 160 рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей.

Ожидается, что Пресненский суд Москвы огласит приговор Дмитрию Захарченко10 июня.

Свидетельские показания на Захарченко дали бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса. Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения. Сестрам Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков и заключили в СИЗО. Галина Марчукова получила три года и четыре месяца колонии общего режима, Лариса Марчукова – три года и три месяца колонии, Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим Ерохин – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года

В апреле 2017 года был арестован отец полковника Захарченко Виктор по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег правительственного банка "Московское ипотечное агентство". Постановление о возбуждении дела подписал генерал Следственного комитета Сергей Чернышов, в производстве которого находится дело Захарченко-младшего, однако формально эти дела не связаны. По версии следствия, отец полковника числился в банке "МИА" зампредседателя правления, но на работе не появлялся, хотя получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей.

Кроме того, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое: по мнению прокурора, его компетентность в банковской сфере сомнительна. Это также стало доказательством фиктивности трудоустройства.