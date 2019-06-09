В Казахстане на несанкционированных митингах пострадали трое полицейских

Урна для бюллетеней на внеочередных выборах президента Казахстана в здании Национальной академической библиотеки в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Трое сотрудников правоохранительных органов Казахстана пострадали в ходе несанкционированных митингов в день выборов президента, заявил первый замглавы МВД страны Марат Кожаев.

"Три сотрудника полиции получили травмы. Двое пострадали от брошенных из толпы камней, и один получил ожог роговицы глаза от целенаправленно примененного перцового баллончика", - сказал он на брифинге.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. В Нур-Султане и Алма-Ате несколько сотен человек собрались на несанкционированные митинги запрещенной в стране экстремистской организации "ДВК". По последним данным МВД, в двух городах были задержаны около 500 человек.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.