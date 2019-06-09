Президентские выборы завершились на основной части Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн ─ РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Казахстана завершилось на большей части республики в 20.00 по времени Нур-Султана (17.00 мск), но в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях из-за разницы во времени избирательные участки закроются на час позже.

Явка к 15.00 мск в целом в Казахстане составила 72,9%. При этом в 2015 году итоговая явка избирателей составила 95,22%.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.