Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.

"Как мы говорим всегда, тема Huawei – это действительно тема национальной безопасности, она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это", - заявил Мнучин в интервью телеканалу CNBC

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно было запрещено для американских компаний, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.

"Я думаю, президент говорит о том, что, если мы продвинемся в торговле, он, возможно, будет готов предпринять что-то по Huawei, если Китай успокоит его и предоставит определенные гарантии. Но это вопросы национальной безопасности", - добавил Мнучин.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.