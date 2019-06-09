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РИА Новости

Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
"Как мы говорим всегда, тема Huawei – это действительно тема национальной безопасности, она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это", - заявил Мнучин в интервью телеканалу CNBC.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно было запрещено для американских компаний, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
"Я думаю, президент говорит о том, что, если мы продвинемся в торговле, он, возможно, будет готов предпринять что-то по Huawei, если Китай успокоит его и предоставит определенные гарантии. Но это вопросы национальной безопасности", - добавил Мнучин.
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Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.
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Стивен МнучинHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
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