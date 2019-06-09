Матвиенко оценила отношения лидеров России и Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что лидеры России и Китая умеют найти баланс национальных интересов.
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Москве лидеры двух стран подписали совместное заявление КНР и РФ об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.
"Умение наших лидеров найти баланс национальных интересов и двигаться вперед - это редкое качество, это благодаря доверию в отношениях между лидером Китая и России. Доверие - это ключевая вещь в устойчивом развитии экономики", - сказала она в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.