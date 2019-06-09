Матвиенко оценила отношения лидеров России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Москве лидеры двух стран подписали совместное заявление КНР и РФ об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.