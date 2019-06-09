На митингах в Нур-Султане и Алма-Ате задержали около 100 человек

Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. В ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате в день выборов президента Казахстана были задержаны порядка ста человек, заявил на брифинге первый заместитель главы МВД Марат Кожаев.

"Речь идет о цифре - около ста человек", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, среди задержанных есть "активные участники, агитировавшие и активно участвовавшие в проведении этих антиобщественных проявлений".

Кожаев также сообщил, что митинги в Нур-Султане и Алама-Ате были собраны по призыву "запрещенной и незарегистрированной в Казахстане экстремистской организации, которая вела массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране в преддверии выборов".

"Несмотря на деструктивные призывы, выборы идут в плановом режиме, народ идет на избирательные участки для выражения своего волеизъявления. Но столь массированная обработка населения из-за рубежа не могла пройти бесследно. Видимо, с целью, чтобы какая-то часть населения откликнулась на призывы", - сказал он.

Представитель МВД также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов принимают меры по недопущению антиобщественных действий и охране общественного порядка и безопасности.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.