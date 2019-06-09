Член делегации российского Совфеда рассказала о выборах в Казахстане

Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские сенаторы не отмечают нарушений на выборах президента Казахстана, люди идут голосовать активно, с хорошим настроением, сообщила РИА Новости в воскресенье член делегации Совфеда Елена Афанасьева.

Российские сенаторы в качестве наблюдателей присутствуют на избирательных участках в Казахстане.

"Мы находимся в Алма-Ате, выборы проходят активно, на некоторых участках отмечаются очереди из избирателей", - рассказала Афанасьева по телефону.

По ее словам, члены делегации Совфеда проехали почти 20 избирательных участков, "везде есть наблюдатели, в том числе и от международных миссий".

"Нами не отмечено нарушений, народ идет голосовать с хорошим настроением, люди улыбаются", - добавила она.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.