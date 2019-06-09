Член делегации российского Совфеда рассказала о выборах в Казахстане

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские сенаторы не отмечают нарушений на выборах президента Казахстана, люди идут голосовать активно, с хорошим настроением, сообщила РИА Новости в воскресенье член делегации Совфеда Елена Афанасьева.
Российские сенаторы в качестве наблюдателей присутствуют на избирательных участках в Казахстане.
"Мы находимся в Алма-Ате, выборы проходят активно, на некоторых участках отмечаются очереди из избирателей", - рассказала Афанасьева по телефону.
По ее словам, члены делегации Совфеда проехали почти 20 избирательных участков, "везде есть наблюдатели, в том числе и от международных миссий".
"Нами не отмечено нарушений, народ идет голосовать с хорошим настроением, люди улыбаются", - добавила она.
В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.