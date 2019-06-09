Голосование в посольстве Казахстана в Москве проходит без происшествий

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Голосование в посольстве Казахстана в Москве на Чистопрудном бульваре на выборах президента республики проходит без происшествий, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Участок в посольстве открылся в 7.00. Всего в России для граждан Казахстана открыты пять участков – кроме посольства в Москве это консульства в Петербурге, Казани, Астрахани, Омске. Все участки работают.
"Все нормально, по состоянию на 10.00 проголосовал 171 человек. Все спокойно, активность высокая", - сообщил представитель посольства.
Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.