Голосование в посольстве Казахстана в Москве проходит без происшествий

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Голосование в посольстве Казахстана в Москве на Чистопрудном бульваре на выборах президента республики проходит без происшествий, сообщил РИА Новости представитель посольства.

Участок в посольстве открылся в 7.00. Всего в России для граждан Казахстана открыты пять участков – кроме посольства в Москве это консульства в Петербурге, Казани, Астрахани, Омске. Все участки работают.

"Все нормально, по состоянию на 10.00 проголосовал 171 человек. Все спокойно, активность высокая", - сообщил представитель посольства.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.