В Нур-Султане проходит несанкционированный митинг

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Около сотни человек собрались в старом центре Нур-Султана на несанкционированный митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях запрещенное в Казахстане движение "ДВК" распространяло призывы к несанкционированной акции.
Правопорядок на несанкционированном митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, кроме того, над митингующими летают два беспилотника, дежурит машина скорой помощи.
Движение транспорта на одной из центральных улиц, где проходит митинг, полностью перекрыто силами правопорядка.