В Нур-Султане проходит несанкционированный митинг

Бюллетени в урне для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Около сотни человек собрались в старом центре Нур-Султана на несанкционированный митинг, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в соцсетях запрещенное в Казахстане движение "ДВК" распространяло призывы к несанкционированной акции.

Правопорядок на несанкционированном митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, кроме того, над митингующими летают два беспилотника, дежурит машина скорой помощи.