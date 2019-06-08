Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первые итоги основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) не продемонстрировали никаких аномалий, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

"Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что результаты по профильной математике улучшились по сравнению с прошлым годом. В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл, сократилось примерно на пять тысяч.

"Это показывает успешность перестройки образовательных программ", - считают в Рособрнадзоре.

Также на результатах сказалась реализация проекта "Я сдам ЕГЭ!", призванного помочь школьникам из регионов, где ранее фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться к госэкзаменам.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, на итогах экзамена начинает сказываться трехлетняя работа ведомства по использованию результатов проводимых оценочных процедур. На основе анализа результатов ЕГЭ, национального исследования качества образования, а также всероссийских проверочных работ выявляются типичные проблемы в математической подготовке учащихся. С их учетом перестраивается учебный процесс, осуществляется адресное повышение квалификации учителей, ведется работа со слабыми школами.

Результаты экзаменов подтверждают ключевую роль справедливой оценки в развитии системы и улучшении качества образования, уверен Кравцов.

Итоги демонстрируют реальное положение дел, а прозрачная оценка позволит стимулировать дальнейшее положительное развитие, добавил он.

"Уже сейчас сделано немало. Важный шаг - внедрение ВПР, НИКО и других процедур - которые позволяют нам не только видеть проблему или недоработки, но и дают максимальную информацию для методической работы, как со школами в целом, так и персонально с учащимися", - сказал глава Рособрнадзора.

По данным ведомства, результаты экзаменов по географии и литературе немного улучшились по сравнению с прошлым годом.

"Экзамен по географии сдавали около 17 тысяч участников – немногим больше, чем в прошлом году. Порядка шести процентов участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог", - отметили в ведомстве.

При этом ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около четырех процентов участников показали результат ниже минимального, а около 60 процентов - хороший результат в диапазоне 61-100 тестовых баллов.