Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первые итоги основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) не продемонстрировали никаких аномалий, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
"Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что результаты по профильной математике улучшились по сравнению с прошлым годом. В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили, что в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл, сократилось примерно на пять тысяч.
"Это показывает успешность перестройки образовательных программ", - считают в Рособрнадзоре.
Также на результатах сказалась реализация проекта "Я сдам ЕГЭ!", призванного помочь школьникам из регионов, где ранее фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться к госэкзаменам.
По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, на итогах экзамена начинает сказываться трехлетняя работа ведомства по использованию результатов проводимых оценочных процедур. На основе анализа результатов ЕГЭ, национального исследования качества образования, а также всероссийских проверочных работ выявляются типичные проблемы в математической подготовке учащихся. С их учетом перестраивается учебный процесс, осуществляется адресное повышение квалификации учителей, ведется работа со слабыми школами.
Результаты экзаменов подтверждают ключевую роль справедливой оценки в развитии системы и улучшении качества образования, уверен Кравцов.
Итоги демонстрируют реальное положение дел, а прозрачная оценка позволит стимулировать дальнейшее положительное развитие, добавил он.
"Уже сейчас сделано немало. Важный шаг - внедрение ВПР, НИКО и других процедур - которые позволяют нам не только видеть проблему или недоработки, но и дают максимальную информацию для методической работы, как со школами в целом, так и персонально с учащимися", - сказал глава Рособрнадзора.
По данным ведомства, результаты экзаменов по географии и литературе немного улучшились по сравнению с прошлым годом.
"Экзамен по географии сдавали около 17 тысяч участников – немногим больше, чем в прошлом году. Порядка шести процентов участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог", - отметили в ведомстве.
При этом ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около четырех процентов участников показали результат ниже минимального, а около 60 процентов - хороший результат в диапазоне 61-100 тестовых баллов.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
1 июня, 18:56Хакеры устроили атаку на ЕГЭ