Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

"В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-куклами и так называемыми секс-роботами у неких предпринимателей в Ленинградской области возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны", - пояснил Петров РИА Новости.

По его словам, бизнесмены обратились за разъяснениями к депутатам местного сельского поселения, а те, в свою очередь, - к парламентариям Заксобрания Ленобласти.

"При рассмотрении этого обращения мы выяснили, что в законодательстве существует определенный пробел, а также отсутствует соответствующая статья Уголовного кодекса", - сказал Петров.

Он также отметил, что "бордель или притон, независимо от того, кто там исполняет функцию "жриц любви", все равно остается борделем. Петров считает, что с такими явлениями нужно бороться "на любом уровне и при любой технической вооруженности предполагаемого преступника".

Законопроектом предусматривается ответственность за деяния, направленные на организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол, предназначенных для полового сношения или иных действий сексуального характера, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для оказания сексуальных услуг с использованием таких кукол.