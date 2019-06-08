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РИА Новости
Ленинградская область

Переговоры о вложениях в завод Ford в Ленобласти могут закончиться осенью

00:26
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип компании Ford на автомобиле
Логотип компании Ford на автомобиле
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип компании Ford на автомобиле. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Переговоры о привлечении инвестора на площадку закрывающегося завода Ford во Всеволожске Ленинградской области могут завершиться в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее стало известно, что Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Для работников завода была предложена программа добровольного увольнения с выплатой компенсаций.
"Ожидаем, что до сентября завершатся переговоры по привлечению инвесторов на площадку Ford во Всеволожске", - сказал он.
Губернатор напомнил, что переговоры по площадке во Всеволожске ведет компания Ford.
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Дрозденко также сообщил, что в настоящее время с предложенной компанией программой добровольного увольнения согласились 97% сотрудников завода.
По информации областного правительства, на базе завода запущена работа консультационного пункта биржи труда для оперативного информирования по вопросам трудоустройства. В ближайшее время будут организованы специализированные ярмарки вакансий, куда пригласят заинтересованных работодателей Ленинградской области и Петербурга.
Отмечается, что власти региона заинтересованы в том, чтобы площадку завода Ford заняло предприятие, производящее автомобили. Регион готов предложить инвестору весь набор льгот и поддержек.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоFord MotorЛенинградская областьЭкономика
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