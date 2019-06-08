Ленобласть может заключить на ПМЭФ соглашения на сумму до триллиона рублей

"Это инвестиции в Кингисеппский район Ленинградской области по строительству крупнейшего предприятия в России по переработке газа… Инвестиции серьезные. Это, наверное, самые крупные инвестиции за все время Петербургского международного экономического форума в рамках одного региона. А самое главное - не только инвестиции, это и 5 тысяч новых рабочих мест, это и большая социальная программа, это и строительство в районе Усть-Луги нового жилого микрорайона. Надеюсь, что мы это соглашение будем успешно реализовывать. Опыт Ленинградской области говорит о том, что все, что начинается в рамках форума, успешно реализуется", - сказал Дрозденко.