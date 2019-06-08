Ленобласть может заключить на ПМЭФ соглашения на сумму до триллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают заключить в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения на общую сумму почти 1 триллион рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы в этом году подготовили 40 соглашений, мы их разбили на две части: денежные и не денежные. Естественно, денежные соглашения касаются привлечения прямых инвестиций в Ленинградскую область. И мы определяемся выйти на сумму соглашений 921,5 миллиарда рублей. Но по ходу форума мы видим, что можем даже достичь триллиона рублей. Например, в соглашении с "Еврохимом" мы рассчитывали на 84 миллиарда рублей инвестиций, сейчас речь идет о 150 миллиардах рублей, потому планируется выпуск трех видов продукции, а не двух", - сказал он.
Губернатор отметил, что самым крупным стало подписанное соглашение с ООО "РусХимАльянс" о создании комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ), общие инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей. Оператором проекта является компания специального назначения ООО "РусХимАльянс", созданная на паритетной основе АО "РусГазДобыча" и ПАО "Газпром".
"Это инвестиции в Кингисеппский район Ленинградской области по строительству крупнейшего предприятия в России по переработке газа… Инвестиции серьезные. Это, наверное, самые крупные инвестиции за все время Петербургского международного экономического форума в рамках одного региона. А самое главное - не только инвестиции, это и 5 тысяч новых рабочих мест, это и большая социальная программа, это и строительство в районе Усть-Луги нового жилого микрорайона. Надеюсь, что мы это соглашение будем успешно реализовывать. Опыт Ленинградской области говорит о том, что все, что начинается в рамках форума, успешно реализуется", - сказал Дрозденко.
Также в числе крупных он назвал соглашение по реализации проекта "СПК Высоцк" по строительству сухогрузного перевалочного комплекса (инвестиции в проект – 24,3 миллиарда рублей), по проекту строительства зернового терминала компании "Технотранс" в Высоцке (13 миллиардов рублей), по строительству завода по ремонту вагонов компании "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" (1,5 миллиарда рублей) и ряд других.
"Другая часть соглашений касается инвестиций в человеческий капитал. Мы не случайно избрали девиз своего стенда в этом году – "От инвестиций в Ленинградскую область в инвестиции в человеческий капитал". Соглашения, которые мы подпишем на этом форуме, это 9 тысяч 300 новых рабочих мест. Причем все рабочие места высококвалифицированные – это фармакология, нефтехимия, производство минеральных удобрений, производство современной упаковки и так далее", - добавил Дрозденко.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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