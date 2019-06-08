Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летают на выходные

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские путешественники чаще всего летают на выходные в Москву, Крым и Тбилиси, сообщает Aviasales.

Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом в пятницу и возвратом в воскресенье, а затем составили рейтинг самых популярных направлений для короткого отдыха.

Больше всего туристов стремятся посетить Москву и Крым. На третьем месте по популярности - Сочи. Также на выходные россияне летают в Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные Воды. Стоимость перелета по этим маршрутам в конце недели составляет в среднем 10 тысяч рублей, тогда как в другие дни недели можно сэкономить до трети суммы.

Тбилиси - самый востребованный зарубежный город для поездки на выходные. Чуть реже россияне проводят короткие каникулы в Ереване, Тивате, Бургасе и Баку. Билеты в эти города доступны в среднем за 16,5 тысяч рублей. Однако, сдвинув даты поездки на будни, можно улететь со скидкой до 17%.

Впрочем, есть города, которые дешевле посетить в выходные. Например, в России — это Уфа и Екатеринбург. Билеты туда в будние дни стоят около восьми тысяч рублей, а на выходных - на тысячу меньше.