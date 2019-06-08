Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T21:38Z
https://ria.ru/20190608/1555274902.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155521/31/1555213143_0:205:3078:1936_1036x0_80_0_0_8cc9b0951ce082baa1bdd39beef5743f.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летают на выходные

10:10
233
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМост Мира в Тбилиси
Мост Мира в Тбилиси
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские путешественники чаще всего летают на выходные в Москву, Крым и Тбилиси, сообщает Aviasales.
Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом в пятницу и возвратом в воскресенье, а затем составили рейтинг самых популярных направлений для короткого отдыха.
Больше всего туристов стремятся посетить Москву и Крым. На третьем месте по популярности - Сочи. Также на выходные россияне летают в Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные Воды. Стоимость перелета по этим маршрутам в конце недели составляет в среднем 10 тысяч рублей, тогда как в другие дни недели можно сэкономить до трети суммы.
Тбилиси - самый востребованный зарубежный город для поездки на выходные. Чуть реже россияне проводят короткие каникулы в Ереване, Тивате, Бургасе и Баку. Билеты в эти города доступны в среднем за 16,5 тысяч рублей. Однако, сдвинув даты поездки на будни, можно улететь со скидкой до 17%.
Впрочем, есть города, которые дешевле посетить в выходные. Например, в России — это Уфа и Екатеринбург. Билеты туда в будние дни стоят около восьми тысяч рублей, а на выходных - на тысячу меньше.
Поездка в Стамбул и Берлин в выходные стоить меньше, чем в будни. Авиабилеты туда в рабочие дни стоят 16 тысяч и 11,3 тысячи рублей соответственно, а в конце недели — уже 14 тысяч и 10 тысяч рублей.
Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
5 июня, 06:02
Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
010000
ТуризмБерлинТуризмтуристыНовости - ТуризмТиватБургасМоскваУфаКраснодарСочиЕреванМинеральные ВодыКрымЕкатеринбургСтамбулРоссияТбилисиБакуСанкт-Петербург
Рекомендуем
Туристка
Американка стала самой юной путешественницей, побывавшей в 196 странах
РИА
Новости
Молодожены
Амстердам предлагает гостям необычную экскурсию: супруга-гида на один день
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Лента
новостей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
11:57В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами
11:57Ученые назвали способ понизить артериальное давление
11:54Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации
11:53В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске
11:53Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года
11:52СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края
11:51В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
11:49На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
11:47При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение
11:47Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
11:45В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
11:43Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии
11:43В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования
11:29Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве
11:29Онищенко оценил перспективу иска семьи Алибасова к производителю "Крота"
11:27Украина и США обсудили развитие ВМС ВСУ
Лента новостейМолния