Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летают на выходные

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские путешественники чаще всего летают на выходные в Москву, Крым и Тбилиси, сообщает Aviasales.
Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом в пятницу и возвратом в воскресенье, а затем составили рейтинг самых популярных направлений для короткого отдыха.
Больше всего туристов стремятся посетить Москву и Крым. На третьем месте по популярности - Сочи. Также на выходные россияне летают в Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные Воды. Стоимость перелета по этим маршрутам в конце недели составляет в среднем 10 тысяч рублей, тогда как в другие дни недели можно сэкономить до трети суммы.
Тбилиси - самый востребованный зарубежный город для поездки на выходные. Чуть реже россияне проводят короткие каникулы в Ереване, Тивате, Бургасе и Баку. Билеты в эти города доступны в среднем за 16,5 тысяч рублей. Однако, сдвинув даты поездки на будни, можно улететь со скидкой до 17%.
Впрочем, есть города, которые дешевле посетить в выходные. Например, в России — это Уфа и Екатеринбург. Билеты туда в будние дни стоят около восьми тысяч рублей, а на выходных - на тысячу меньше.
Поездка в Стамбул и Берлин в выходные стоить меньше, чем в будни. Авиабилеты туда в рабочие дни стоят 16 тысяч и 11,3 тысячи рублей соответственно, а в конце недели — уже 14 тысяч и 10 тысяч рублей.