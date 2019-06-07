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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Власти Югры хотят сделать Когалым центром подготовки керлингистов

Вчера, 23:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня - РИА Новости. Керлинг станет одной из дисциплин, которую планируется развивать в будущем региональном центре спортивной подготовки в Когалыме (ХМАО), сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Власти автономного округа в пятницу рассказали о соглашении, подписанном правительством Югры, Минспорта РФ и нефтяной компанией "Лукойл", о создании в Когалыме к 2021 году регионального центра спортивной подготовки. Отмечалось, что проект частично профинансируют государство и нефтяники.
Вчера, 16:24
Региональный центр спортивной подготовки появится в Когалыме к 2021 году
По словам Натальи Комаровой, реализация соглашения потребует свыше 1 миллиарда рублей.
"Мы нуждаемся в такого рода объектах. Такие виды спорта, как, например, керлинг - нетрадиционный для нашей страны, но в мире очень популярный - молодежь им очень увлекается, и мы посчитали интересным застолбить в нашей стране эту площадку, чтобы наш центр стал местом подготовки для спортсменов в этих видах спорта для всех регионов РФ", - сказала Комарова.
Она отметила, что также в центре подготовки спортсменов, в частности, будут предусмотрены площадки для занятия теннисом и футболом. "Интересный проект, уже в этом году начнем его реализовывать", - подчеркнула губернатор Югры.
По информации властей автономного округа, региональное правительство со своей стороны подготовит земельный участок для строительства объекта, а также возьмет на себя финансирование за счет консолидированного бюджета и дальнейшее принятие спортивного центра в собственность. Ранее Комарова уточняла, что это будет многофункциональный центр, который под одной крышей объединит все процессы спортивной подготовки.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПетербургский международный экономический форум (фонд)Наталья КомароваХанты-Мансийский АОРоссияСанкт-ПетербургСпорт
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