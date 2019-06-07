Губернатор ЯНАО назвал сжигание мусора неподходящим способом утилизации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа стоят перед выбором оптимальной технологии утилизации мусора, при этом идея его сжигания видится достаточно спорной, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Артюхов пояснил, что в автономном округе специально не торопились с принятием окончательных инвестиционных решений, связанных с реализацией "мусорной реформы", так как наблюдали за технологиями, которые внедряются, в частности, в северных регионах. По его словам, есть определенная специфика утилизации мусора в условиях Арктики: где-то появлению полигона отходов мешает мерзлота, где-то свою роль играют малая численность населения или отсутствие дорог.

"Мы в ближайший месяц со всеми заинтересованными участниками начинаем активные встречи, нам уже часть из них представила свои видения. Подходы разные. Кто-то видит необходимость сжигания, честно, не могу сказать, что разделяю эту позицию. Кто-то считает, что мусор нужно комплектовать и вывозить из наших малых поселков. Мы стоим перед выбором наиболее оптимальной технологии и, что самое главное, с минимальными тарифными последствиями для населения", - сказал Артюхов.

Тем не менее, подчеркнул губернатор ЯНАО, власти региона понимают, что любое решение потребует вложений, однако они должны быть "здравыми и наиболее консервативными с точки зрения будущих тарифных последствий".

"Радует, что есть определенные отечественные разработки. Недавно мои коллеги были в Екатеринбурге, где предприятие предлагает интересные решения, свои разработки в плане утилизации мусора. Думаю, что именно с использованием наших технологий мы будем в дальнейшем принимать окончательное решение в этой части", - добавил Артюхов.