Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T23:15Z
https://ria.ru/20190607/1555396105.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор ЯНАО назвал сжигание мусора неподходящим способом утилизации

Вчера, 23:15
1972
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа стоят перед выбором оптимальной технологии утилизации мусора, при этом идея его сжигания видится достаточно спорной, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Артюхов пояснил, что в автономном округе специально не торопились с принятием окончательных инвестиционных решений, связанных с реализацией "мусорной реформы", так как наблюдали за технологиями, которые внедряются, в частности, в северных регионах. По его словам, есть определенная специфика утилизации мусора в условиях Арктики: где-то появлению полигона отходов мешает мерзлота, где-то свою роль играют малая численность населения или отсутствие дорог.
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
5 июня, 14:58
На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы
"Мы в ближайший месяц со всеми заинтересованными участниками начинаем активные встречи, нам уже часть из них представила свои видения. Подходы разные. Кто-то видит необходимость сжигания, честно, не могу сказать, что разделяю эту позицию. Кто-то считает, что мусор нужно комплектовать и вывозить из наших малых поселков. Мы стоим перед выбором наиболее оптимальной технологии и, что самое главное, с минимальными тарифными последствиями для населения", - сказал Артюхов.
Тем не менее, подчеркнул губернатор ЯНАО, власти региона понимают, что любое решение потребует вложений, однако они должны быть "здравыми и наиболее консервативными с точки зрения будущих тарифных последствий".
"Радует, что есть определенные отечественные разработки. Недавно мои коллеги были в Екатеринбурге, где предприятие предлагает интересные решения, свои разработки в плане утилизации мусора. Думаю, что именно с использованием наших технологий мы будем в дальнейшем принимать окончательное решение в этой части", - добавил Артюхов.
Разгрузка мусора
4 июня, 14:41
Более 60 регионов полностью перешли на новую систему обращения с отходами
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
311004
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховПетербургский международный экономический форум (фонд)Ямало-Ненецкий АОСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
16:05В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской
16:01ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
15:53Мурманское отделение ЕР выдвинуло Чибиса на пост главы региона
15:53Число трудоспособных россиян к 2025 году уменьшится на два миллиона человек
15:49Молдавские депутаты выбрали спикера парламента
15:45Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно
15:37От "Яблока" на выборы в Мосгордуму выдвинулись 16 кандидатов
Лента новостейМолния