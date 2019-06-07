РИА Новости лидирует по цитируемости в соцсетях по итогам второго дня ПМЭФ

Стенд МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" стало по итогам второго дня Петербургского экономического форума самым цитируемым в социальных сетях средством массовой информации, следует из данных SNWall, официальной коммуникационной платформы форума.

"Самыми цитируемыми СМИ по итогам второго дня форума стали информационное агентство РИА Новости, на которое сослались в 5476 сообщениях, и общественно-политическая газета "Комсомольская правда" с 4912 упоминаниями в социальных сетях", - свидетельствуют данные SNWall.

Всего в социальных сетях были зафиксированы более 113 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ - на 98% больше, чем в 2018 году. Статистика была сформирована социальной коммуникационной платформой SNWall на основании сбора постов, помеченных специальными хэштегами мероприятия #SPIEF2019 и #ПМЭФ2019 в режиме реального времени.

Абсолютным лидером по упоминаниям в социальных сетях по итогам второго дня форума стал президент России Владимир Путин (около 30 тысяч упоминаний). Председателя КНР Си Цзиньпина упомянули около 7,4 тысячи раз, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша — почти 4 тысячи раз, главу "Роснефти" Игоря Сечина —около 3,5 тысячи раз, председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина — 3,4 тысячи раз.

Среди компаний в число лидеров по количеству упоминаний в социальных сетях вошел фонд "Росконгресс" (около 3,8 тысячи упоминаний).

SNWall - официальная коммуникационная платформа ПМЭФ, которая работает на форуме с 2013 года.

© Изображение предоставлено SNWall Статистика социальной коммуникационной платформы SNWall с ПМЭФ-2019 © Изображение предоставлено SNWall Статистика социальной коммуникационной платформы SNWall с ПМЭФ-2019

В 2017 и 2018 годах РИА Новости дважды было признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на Петербургском международном экономическом форуме.