Путин проанализирует дискуссии на ПМЭФ для корректировки работы с бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал внимательно проанализировать ход дискуссий, состоявшихся в рамках нынешнего Петербургского международного экономического форума, для последующей корректировки практической работы с целью улучшения условий работы иностранного бизнеса в России.

"Я между встречами со своими коллегами посматривал на экран телевизора и видел, что достаточно активно шли дискуссии. Хочу вас заверить, что мы внимательно проанализируем ход этих дискуссий и, разумеется, сегодняшнюю нашу встречу, как обычно мы это делаем, для того, чтобы внести коррективы - а это всегда необходимо делать - в нашу практическую работу с тем, чтобы улучшать условия вашей работы здесь, в России", - заявил Путин в пятницу на встрече с руководителями иностранных компаний, прошедшей на полях ПМЭФ.

Он высказал надежду, что форум будет полезным, подтолкнет к обмену мнениями о том, как строится совместная работа с бизнесом, создаст необходимые условия для продвижения этой работы вперед.

"Во всяком случае для этого форумы организуются. И, на мой взгляд, достаточно активно он в этом году проходил", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что ПМЭФ в этом году собрал много участников - несколько тысяч человек, это представители 75 стран, в том числе 73 представлены на высоком правительственном уровне. Глава государства поблагодарил организаторов мероприятия и представителей иностранного бизнеса - за их активное участие не только в пленарном заседании, но и в дискуссиях на различных площадках форума.