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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Искусственный интеллект не заменит журналистов, считает Дворкович

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта поможет заместить рутинные профессии более творческими - в случае с журналистами, "стандартных" может заменить машина, считает глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.
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"Появятся другие профессии, более интересные и творческие. А рутинные будут замещаться, и это очень правильно, очень здоровый процесс... (Журналистов - ред.) стандартных он заменит, профессиональных - не заменит", - сказал РИА Новости Дворкович в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, как искусственный интеллект может повлиять на жизнь страны, и может ли он заменить, к примеру, журналистов.
Развитие искусственного интеллекта может ускорить темпы роста ВВП за счёт повышения производительности и снижения издержек бизнеса, отметил Дворкович. Фонд "Сколково" при этом, по словам его главы, уже участвует в развитии этой технологии, имея "самую сильную исследовательскую программу на базе "Сколтеха", в котором есть лаборатории, проекты с зарубежными и российскими компаниями, в частности в партнёрстве с "Яндексом".
"Это может быть востребовано везде. "Газпром нефть" это в промышленном секторе применяет. В разработке новых материалов это все больше и больше применяется... Те, кто ничего (в теме искусственного интеллекта - ред.) не делает, просто отстают", - уверен Дворкович.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Аркадий ДворковичСанкт-ПетербургЭкономика
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