Миллер оценил сроки строительства участка "Северного потока - 2" в Дании

"Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе это максимум пять недель работы", - сказал Миллер.