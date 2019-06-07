Глава Россвязи оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.

"Впечатления сногсшибательные. К несчастью, я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного!" - оценил проект Духовницкий.

"Я не поклонник Илона Маска, который много фантазирует в этой части, я теперь ваш поклонник. Будем надеяться, что если не я, то мои внуки точно доживут до того, чтобы это стало реальностью!" - сказал он.