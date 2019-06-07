Депутат рассказал о работе по запрету частных камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работа по запрету частных камер фиксации ПДД уже ведется двумя думскими комитетами, что является частью пакета поправок, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предложат ввести запрет на частные системы фото- и видеофиксации ПДД, предоставив это исключительное право государству.

"Мы экспертов посадили за эту работу, чтобы они начали анализировать и качественную сторону, и количественную сторону, и статистику, чтобы подготовить (поправки). Это один из элементов поправок, над которыми мы работаем - запрет физическим лицам (вести фото-, видеофиксацию ПДД), это всего лишь одна из частей того пакета, который сейчас мы начали подготавливать. Но это займет достаточно много времени, это серьезный объем работы", - сказал Лысаков.

Парламентарий добавил, что данная инициатива исходит от него и его коллеги - главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева. Пакет поправок также будет включать в себя изменения скоростного режима на федеральных трассах в соответствии с уровнем дороги, работу по ревизии улично-дорожной сети, ликвидацию искусственных ограничений на дорогах, отметил он.