Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы

"Надо понять, что у России и Китая есть большое будущее для взаимодействия. Много говорится по поводу лунной научной базы. Давно пора было бы приземлить эту идеологию, объяснить, что мы имеем в виду под лунной базой. Я понимаю, что мы имеем в виду. Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", - сказал Рогозин, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У.