Силуанов верит в создание в России сотни сильных брендов одежды и обуви

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов уверен, что в российской легкой промышленности могут быть созданы сотни сильных брендов, таких как Aurus в автопроме.
Глава Минпромторга Денис Мантуров на сессии "Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках" в ходе ПМЭФ, говоря о потенциале экспорта товаров российских дизайнеров, привел в пример отечественный автомобиль класса "люкс" Aurus.
"Когда мы три года назад впервые вывезли наших производителей, они только начинали позиционировать себя как активные продвиженцы на внешние рынки своей продукции. В этом году просто отбоя нет. Это касается и итальянских выставочных площадок", - сказал министр.
"Если уж министерство промышленности создало такой крутой бренд, как Aurus, то я уверен, что в легкой промышленности под вашим руководством создастся сотня брендов высококачественных, которые будут пользоваться популярностью и в России, и за рубежом", - отметил в свою очередь Силуанов.
В ходе сессии первый вице-премьер предложил дизайнерам подготовить предложения по включению легкой промышленности в национальный проект по поддержке и содействию экспорта.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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