Рогозин рассказал о диалоге с КНР по созданию ракеты сверхтяжелого класса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Китай делится с Россией информацией о создании космической ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что Россия планирует в 2028 году запустить с космодрома ракету сверхтяжелого класса "Енисей".
"Сейчас наши китайские друзья ведут с нами переговоры и откровенно делятся той информацией, которая связана с созданием ракеты сверхтяжелого класса. Мы примерно понимаем параметры этой ракеты, понимаем полезную нагрузку", - сказал он на панельной сессии "Космическая экономика: потенциал взаимодействия государства и бизнеса" на Петербургском международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.