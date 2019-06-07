Рогозин рассказал о диалоге с КНР по созданию ракеты сверхтяжелого класса

"Сейчас наши китайские друзья ведут с нами переговоры и откровенно делятся той информацией, которая связана с созданием ракеты сверхтяжелого класса. Мы примерно понимаем параметры этой ракеты, понимаем полезную нагрузку", - сказал он на панельной сессии "Космическая экономика: потенциал взаимодействия государства и бизнеса" на Петербургском международном экономическом форуме.