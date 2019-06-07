Захарова поделилась впечатлениями о пленарном заседании ПМЭФ

"Не было одного главного сигнала, их было (на пленарном заседании) несколько. Несколько тезисов. О том, что мир переживает достаточно сложный момент. Это момент, который многие характеризуют, как войны санкционные, экономические, финансовые, политические, и что все люди... - многие из них представляли крупнейшие государства регионов - говорили, что это точно не путь или путь в никуда", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ после окончания заседания.