Захарова поделилась впечатлениями о пленарном заседании ПМЭФ

С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на пленарном заседании Петербургского экономического форума с участием российского президента Владимира Путина было несколько важных сигналов, в частности о тупиковости санкционной политики.
"Не было одного главного сигнала, их было (на пленарном заседании) несколько. Несколько тезисов. О том, что мир переживает достаточно сложный момент. Это момент, который многие характеризуют, как войны санкционные, экономические, финансовые, политические, и что все люди... - многие из них представляли крупнейшие государства регионов - говорили, что это точно не путь или путь в никуда", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ после окончания заседания.
"Мне кажется, что (модератор пленарного заседания) Софико Шеварднадзе задала главный вопрос: а что каждый может сделать со своей стороны для того, чтобы гармонизировать процессы, которые происходят в мире, а не усугублять имеющиеся проблемы?" - продолжила она.
Очень важно, что на дискуссии были представители разных регионов, и все сходятся в одном: дорога санкционных войн ведет в тупик, заключила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.