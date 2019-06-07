В Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Два человека упали с палубы прогулочного катера, который въехал в опору Смежного моста через Крюков канал, людей спасли, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое человек упали с палубы катера, когда тот въехал в опору Смежного моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе.