Путин: присутствие генсека ООН на ПМЭФ придает мероприятию особый статус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Присутствие на Петербургском международном экономическом форуме генсека ООН Антониу Гутерреша придает этому мероприятию особый статус, считает президент РФ Владимир Путин.
"Надеюсь, вы находите (форум) конструктивным и полезным. И ваше присутствие тоже придает ему особый статус", - сказал он в начале встречи с генсеком ООН.
Путин заявил, что Россия удовлетворена конструктивными отношениями с ООН и ее организациями, и всячески выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах. Глава российского государства отметил значительные усилия Гутерреша для поддержания эффективности возглавляемой им организации.
"Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", - добавил он.
В свою очередь генсек ООН поблагодарил президента России за приглашение на ПМЭФ.
"Для меня это очень важная возможность обратиться к такой уважаемой публике - представителям правительств, бизнес-кругов, гражданскому обществу в целом по вопросам, которые играют важную роль для ООН и, прежде всего, в контексте этого форума в том, что имеет отношение к целям устойчивого развития", - сказал он.
Гутерреш отдельно отметил роль России в поддержке возглавляемой им организации.
"Эта поддержка особо важна в те сложные времена, в которые мы живем", - сказал он
По его словам, "будучи государством-основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности Россия является неотъемлемым участником международных усилий по укреплению нашего мира".
Кроме того, Гутерреш поблагодарил Путина за активные контакты ООН с российской стороной.
"Мы ведем переговоры по различным кризисам и ситуациям от Сирии и Ливии до ситуации в ЦАР и Йемене. Кроме того, мы ведем переговоры по таким вопросам как торговля, борьба с изменением климата, терроризмом", - добавил он.