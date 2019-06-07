Путин: присутствие генсека ООН на ПМЭФ придает мероприятию особый статус

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Присутствие на Петербургском международном экономическом форуме генсека ООН Антониу Гутерреша придает этому мероприятию особый статус, считает президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, вы находите (форум) конструктивным и полезным. И ваше присутствие тоже придает ему особый статус", - сказал он в начале встречи с генсеком ООН.

Путин заявил, что Россия удовлетворена конструктивными отношениями с ООН и ее организациями, и всячески выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах. Глава российского государства отметил значительные усилия Гутерреша для поддержания эффективности возглавляемой им организации.

"Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", - добавил он.

В свою очередь генсек ООН поблагодарил президента России за приглашение на ПМЭФ.

"Для меня это очень важная возможность обратиться к такой уважаемой публике - представителям правительств, бизнес-кругов, гражданскому обществу в целом по вопросам, которые играют важную роль для ООН и, прежде всего, в контексте этого форума в том, что имеет отношение к целям устойчивого развития", - сказал он.

Гутерреш отдельно отметил роль России в поддержке возглавляемой им организации.

"Эта поддержка особо важна в те сложные времена, в которые мы живем", - сказал он

По его словам, "будучи государством-основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности Россия является неотъемлемым участником международных усилий по укреплению нашего мира".

Кроме того, Гутерреш поблагодарил Путина за активные контакты ООН с российской стороной.